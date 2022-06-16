美國聯準會（Fed）重手升息3碼，以壓制高漲的通膨，但也引起市場擔憂是否造成經濟衰退，無法實現「軟著陸」。比特幣大多頭、億萬富翁諾沃格拉茨（Mike Novogratz）對美國經濟前景感到不樂觀，預測迅速衰退可能即將來臨，「美國經濟將會崩潰」。

MarketWatch報導，諾沃格拉茨表示，美國即將進入一場快速的衰退，已經有很多跡象證明這一點，諸如許多行業開始裁員，房市出現下滑，Fed身陷困境，必須升息直到通膨降溫。

Fed結束為期兩天的議息會議，最終以10:1通過調升利率75個基點。將聯邦資金利率升至1.5%-1.75%區間，以遏止40年來最具威脅性的通膨，創下1994年11月以來最大升幅。

而Fed公布利率決議前，他已經預估將升息3碼，且股市會出現短暫的反彈，但未來幾天股票會出現拋售潮。隨著瑞士手錶等其他資產不斷飆漲，諾沃格拉茨稱「他們正在走向泡沫破滅的路上」。