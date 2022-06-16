《紅丹心》張赫。（Disney＋提供）

《紅丹心》姜漢娜。（Disney＋提供）

由李準、姜漢娜及張赫主演的韓國宮廷虐戀劇《紅丹心》，不只有高潮迭起的宮鬥，更有淒美浪漫的愛情，播出後深獲全球粉絲的喜愛，更打敗今年眾多高收視韓劇，成為IMDb的2022年上半年排行榜第一名，高達9分。

下周將迎來最後結局，李準飾演的虛構朝鮮君王李泰在面臨曾遭下毒，被大妃垂簾聽政之後，最終逃過一劫，決心奪回自己的王位，用盡心機召集所有大臣入宮，命令他們是要寫下叛國名單，還是要將大妃廢黜，在前集曾因眾多功臣被殺，一時大怒的朴桂原（張赫飾）成為階下囚，受情勢所迫，決心答應李泰，協助一同將大妃廢黜，但是朴桂原的目的到底是什麼？曾與大妃（朴知硏飾）相戀的他，是否仍等待王權旁落的機會？李泰、朴桂原與大妃的三方角力，即將在下周二（21日）揭曉。

另一方面，劇中動人催淚的愛情橋段也陷入考驗，李泰害怕失去自己此生最愛的劉貞（姜漢娜飾），劉貞雖在充滿豺狼虎豹的宮廷裡生存下來，並以有孕在身為由，讓眾多權臣們不敢輕舉妄動，不過劉貞交情至深的女僕東琴卻在這一連串宮鬥中犧牲，讓劉貞痛不欲生，劉貞同時也發現自己摯愛的李泰並不是她所想的受害者，造成一連串的混亂，似乎對李泰失望透頂，而在他們這對苦命戀人之間，到底能不能有幸福結局呢？

此外，李泰與劉貞雖有相互告白的感人橋段，李泰為劉貞溫情喊話：「以前怕無法守護妳，現在怕失去妳。」劉貞則回應：「怕因我的誤判，失去什麼人，怕那人是殿下。」也讓觀眾開始擔心，這樣的對話是否會悲劇收尾？《紅丹心》每週一、二晚間10點Disney＋更新。