桃園市八德分局八德派出所巡佐楊國弘、警員曾昱凱於14日執行巡邏勤務時，發現1名老人疑似失蹤，發現住處就在隔壁巷子，但因無人回應，只好先帶回派出所。家屬獲報緊急趕回，讓老人平安回家。

警方表示，14日在21時許接獲民眾報案在八德區永忠街7巷有一位老人徬徨無助坐在馬路旁多時，疑似為迷失老人，員警到場後耐心詢問，以M-police比對老人身分，得知老人姓方年約90歲住在八德區永忠街隔壁一條巷子，警方前往敲門都無人回應，遂先將載返所休息提供溫水、食物給老人食用，再以電話連繫家屬，家屬接到電話趕緊返家，警便協助將老人載送返家，經了解原來是50多歲同居照顧的老婆外出購買食物，想說一下子就回來了，不知道患有失智症的先生會跑出去，因先生患有失智時常出門後便找不到返家的路，很感謝員警熱心服務，載送先生返家。

八德分局提醒民眾，家中如有失智的長輩，要多給予關心照顧，並可在長輩身上配戴易辨識身分的配件或申請防走失愛心手鍊及指紋建檔。