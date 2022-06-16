枋寮吳姓男子因多次酒駕目前正入監服刑，不過卻被查到曾因酒駕拒測遭開18萬罰單但未繳清，為此，屏東執行分署火速追討，先查封吳男名下50坪透天厝，再囑託監所通知吳男該事，嚇得吳男收到通知後，馬上寫信給屏東執行分署表示願意繳罰鍰。

屏東執行分署指出，吳男前年8月在佳冬開車被警察攔檢時，因拒絕酒測而遭開罰18萬元，男子不理會該張罰單，案件遂移送法務部行政執行署屏東分署執行，而分署今年4月受理該起案件後，發現吳男在警方舉發通知單開出後不久，即因之前多次酒駕被判刑確定而入獄，迄今仍在監服刑中。

執行人員發現吳男名下尚有存款以及不動產，於是核發執行命令扣押數家銀行存款，並查封吳男占地50坪的透天厝，另囑託監所通知吳男，告以分署目前已發動的執行程序。

吳男收到通知後，趕緊寫信給屏東執行分署表示某金融機構有足夠的存款可繳納罰鍰，分署隨即收取吳男所述的銀行存款，同時撤銷其他金融機構的扣押，並發函地政事務所塗銷透天厝查封登記，於收案後短短1個多月內，成功為國庫順利徵起該筆18萬元拒測罰單。

依據法院判決資料，吳男近10年間常常於林邊知名海產店喝啤酒，酒後騎車、開車屢屢違反交通規則，紅燈右轉、沒戴安全帽、未二段式左轉，或因行車搖晃且忽快忽慢而被警察攔查，雖未肇事，但酒測值最高曾達每公升0.68毫克，累計酒駕次數多達7次，之前曾被易科罰金，然而次數實在過多，最後還是因為累犯而被判處須入監服刑。

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