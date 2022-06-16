網路交友陷阱多，活在對方的完美「照騙」中，等到真正碰面時瞬間被打回凡間，這樣的例子到處都是。印尼傳出一對透過網路認識後決定互許終生的夫妻，沒想到結婚10個月，老婆意外發現原來自己從未真正了解枕邊人，因為眼前的那位「好丈夫」竟是女的。

Erayani berhasil mengelabui Sintia (nama samaran) selama 10 bulan lebih dengan berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Mengaku bernama Ahnaf Arrafif dan berprofesi sebagai seorang dokter, dia menikahi Sintia secara siri. #TopNews https://t.co/mDqjS8aQpH pic.twitter.com/wuiBZ6O8qi — kumparan (@kumparan) June 16, 2022

綜合外媒報導，女子在交友APP因緣際會認識了住在南蘇門答臘的丈夫，這一釣竟然大肥魚上鉤，男子自稱出國喝過洋墨水，擁有多國學士學位，現職還是一名醫師。論長相像男的，女子稱，加上不俗的學歷背景，才約會2個月，女子趕進度的直接帶人回家見家長。

「我沒見過她的爸媽，還有他的下體…」據悉男子每次都用手指服務另一半，而且習慣關燈行房，因此從未見過「真弟弟」。她還提到，有一次突然摸到丈夫胸部有個腫塊，但他謊稱是賀爾蒙失調導致。

身分會曝光是因為女方家長要求他洗澡時把衣服脫掉，該來的還是會來，男子實際上是「生理女」，該有的都有，全在丈母娘面前真實上演。此外，就連他的醫師執照都是幌子，天崩地裂之餘女子後來決定告上法院，看來這樁婚事的結局可能比外遇還更難以接受。