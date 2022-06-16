大鑫資訊進口富樂快篩為黑心商品混充，媒體人黃揚明指出，大鑫資訊執行長黃南競過去任職醫優科技，就是委任邵博士顧問公司取得衛福部食藥署的核准輸入許可，而在醫優發現快篩劑有疑慮時，多次向邵博士索取申請文件副本均遭拒絕。中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(16日)挖出一張衛福部長陳時中喝酒照，指去年2月20日陳去台灣牙科器材同業交流會，懷疑邵博士就在現場。黃揚明質疑：「這個案子可能水非常深。」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目主持人盧秀芳說明這張陳時中喝酒照片的背景，是去年2月20日疫情很平穩，陳時中在台灣牙科器材同業交流會中享受英雄般的待遇，懷疑邵博士就在現場。

《盧秀芳辣晚報》

黃揚明表示，11個機關向大鑫資訊採購2.6億元快篩劑，食藥署當初在審核富樂快篩EUA時，EUA鬧雙包，有一家吹哨公司(指醫優科技)出來說，有人取得新的EUA，可能是假的，因為這款富樂快篩根本沒有美國製的。

黃揚明質疑，大鑫資訊執行長黃南競竟然可以拿到兩次食藥署的EUA，不過，黃南競只是一個小咖，後面是不是還有大咖？

黃揚明甚至懷疑，邵博士跟牙醫圈的關係匪淺，食藥署長吳秀梅的弟弟就是牙醫，陳時中也是牙醫，是不是要查下去？這個案子可能水非常深。為什麼食藥署5月13日收到醫優科技公文，原要代理富樂快篩的醫優科技發現產品有問題，請衛福部撤銷原本的EUA並廢止供國人使用，而後大鑫資訊就得標了，直到檢調這星期去搜索，6月14日才撤銷大鑫資訊的EUA。

據調查局查出，美商Laboratories,lnc.富樂Flowflex試劑，在大陸有2條生產線，其中獲美國FDA核准EUA的「Home Test」家用版，每劑售價4.4美元，另委託大陸杭州的艾康生物技術公司生產銷售歐洲的「歐規」版，每劑僅需0.8美元。

原任職醫優科技的黃南競，知悉醫優曾向食藥署申請進口富樂試劑，他跳槽到從事印表機碳粉匣買賣的大鑫，拿前東家申請富樂快篩資料，今年5月10日再次向食藥署申請專案進口「Home Test」版，聲稱產品是在美國製造。

但實際黃南競是向艾康採購「歐規」版，先將試劑空運至香港，將標籤產地由大陸改成美國後，矇騙食藥署進口約237萬劑。

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