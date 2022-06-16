德國、法國、義大利、羅馬尼亞領導人前往基輔，包括德國總理蕭茲(Olaf Scholz)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、義大利總理德拉吉(Mario Draghi)和羅馬尼亞總統約翰尼斯(Klaus Iohannis)都親眼目睹了飽受俄羅斯戰爭破壞的伊爾平(Irpin)，馬克宏譴責譴責俄國造成大屠殺。

美聯社報導，馬克宏表示，基輔郊區呈現了相當明顯戰爭罪行，他譴責俄軍摧毀該鎮是野蠻、不能接受的，並讚揚伊爾平和其他基輔地區城鎮居民，發揮巨大的勇氣在保衛家園。

這三個歐洲大國，在戰爭爆發後一直偏向保守的態度而受到批評，此次的訪問，將會與烏克蘭總統澤倫斯基會面，具有重大的象徵意義。

法國總統辦公室表示，代表歐洲三大經濟體的馬克雄、德國總理蕭茲，和義大利總理德拉吉，是乘坐由烏克蘭當供的專門列車，一起前往基輔。

當幾個歐洲領袖在他們的旅店準備接下來的訪問時，基輔的空襲警報響起，工作人員立即請幾位領袖避至安全地方，並解釋「此類警報經常發生」。

離開旅店時，馬克宏把手放在胸口，用英語說：「我想表達我對烏克蘭人民的欽佩。」

蕭茲表示，歐洲領導人的共同來訪，不僅表現出歐洲團結的立場，而且也會繼續為烏克蘭提供財政和人道援助以及武器供應。蕭茲補充說，支持將持續到烏克蘭獲得真正的獨立。

蕭茲、馬克宏和德拉吉是最被批評的歐洲國家領導人，不僅因為對烏克蘭的幫助太少，還因為他們仍試著與俄羅斯對話溝通，而受到批評。波羅的海國家和波蘭的看法認為，普丁只懂武力，因此馬克宏等人還試著繼續與普丁對話，是不可接受的。

盧甘斯克州州長海岱(Serhiy Haidai)表示，哪個領導人再勸烏克蘭放棄領土以便與俄羅斯締結和平條約，那都是烏克蘭人永遠不會接受的。他直接以其他國家的領土來舉例，「要是割讓領土給俄羅斯可以換到和平，那德國要不要割巴伐利亞？義大利要不要割托斯卡納？法國是不是可以讓出普羅旺斯？」

「聽著，那可是俄羅斯。這些是野蠻人。今天他要了一處領土，明天將會再索討另一處領土。還有一件事：已經有許多烏克蘭英雄為了保護整個國家而犧牲，要是我們就此對侵略者做出讓步，沒有人會原諒我們。」