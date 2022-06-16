元太宣布，榮獲國際權威媒體Financial Times（英國金融時報）、Nikkei Asia（日本經濟新聞）與國際研究調查機構Statista合作評選列入亞太區氣候領袖企業之一。

亞太區氣候領袖（Asia-Pacific Climate Leaders）評選地區涵蓋亞洲與大洋洲區，此區域具有全球最多的陸域、海域，與人口數量，因此，氣候變遷將對此區域具有顯著的風險因子。FT-Nikkei-Statista二家媒體及一家調查機構評估在2015年至2020年期間，顯著降低範疇一（Scope 1）與範疇二（Scope 2）之溫室氣體（GHG）排放的前200家公司，將其入選為亞太氣候領袖名單。

元太已於2021年12月宣示將在2040年達淨零碳排（Zero Carbon Emissions）目標，並計畫將於今年年底達成10％的再生能源使用，成為首家達成RE10的顯示器公司。元太董事長李政昊表示，名列亞太氣候領袖名單是肯定我們實踐永續工作的重要指標，未來我們也將持續推動，落實2040淨零碳排目標。

元太針對以紙張、LCD，與電子紙等不同顯示載具進行二氧化碳排放量比較研究，研究結果發現電子紙顯示器具備顯著的低碳效益。以一間有125家分行的金融機構為例，在導入電子紙筆記本後，每年可以減少使用1,650萬張的A4紙張，每年間接降低1,100噸的二氧化碳排放。

過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是LCD平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。

過去7年，全球已安裝約6億個約3吋左右的電子紙標籤。假設每天更換4次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。

若以10吋電子紙廣告牌取代同尺寸LCD廣告牌，持續使用5年且每天更換4次顯示畫面，每一度用於生產這些電子紙的電力，相對為地球節省了400度電力消耗。

低耗電的電子紙應用於智慧公車站牌，結合太陽能電力供應的電子紙看板，100％使用再生能源，成為全球推動淨零碳排的智慧交通解決方案。