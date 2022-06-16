美國製造商協會（NAM）15日公布最新調查，近六成製造業主管憂慮持續攀升的通膨壓力，愈來愈可能導致美國經濟在明年衰退。這顯示高通膨和衰退風險增加，正影響製造業對前景的信心。

調查顯示59％製造商憂慮明年經濟衰退。四分之三認為目前通膨壓力較六個月前的情況惡化。54％指物價攀高導致其難以在市場競爭，和難以維持獲利能力。

NAM調查是在5月17日到31日之間進行。雖然勞工部5月11日公布4月通膨率年增8.3％，較3月的年增8.5％有所拉回，但製造業仍對通膨壓力感到憂慮。6月10日公布5月通膨率年增8.6％創逾四十年最大增幅。

NAM執行長提蒙斯（Jay Timmons）表示，雖然製造業克服多重危機而展現其顯著的復原力，但前方仍籠罩在更大的陰霾之中。

調查顯示，高達90％受訪的製造業執行長指出，他們面對最大的經營挑戰是原物料成本大漲。

對於造成通膨壓力大增的主因，97％受訪者認為是原物料價格上漲，84％認為是貨運與運輸費用上升，80％指薪資上漲，56％指能源價格，49％認為是勞動力不足。

提蒙斯認為俄烏戰爭刺激能源與食物價格飆漲，這一點是無可否認。再加上美國聯邦政府不斷舉債來擴大財政支出，也是導致通膨壓力上升的因素之一。他未對聯準會太晚撤出紓困措施提出看法。

NAM敦促國會避免提出新的稅法，應該把焦點放在解決供應壓力，包括通過白宮支持的《兩黨創新法案》。提蒙斯指調查顯示88％製造業高層認為這是重要法案。

他說，雖然該法案不會解決所有問題，但能給大家更多必須要的方法，去加強本土製造和強化美國供應鏈。因此國會必須迅速通過該法案，讓拜登簽署成為法令去執行。