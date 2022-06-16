電競手機黑鯊再度回歸台灣，更請來亞洲創作新天王周興哲擔任代言人，今（16日）在全新黑鯊5及黑鯊5 Pro發表會中，更親身分享原來他自己也是個手遊迷，「現在拍戲很多空檔的時候，都會來一局比賽，而黑鯊5 Pro的超快速充電也能減少很多等待時間！」，而主辦單位miclub也特別訂製翻糖蛋糕為周興哲現場慶生，他也開心分享除了有黑鯊5的代言就是最完美的禮物，今年最大的生日願望就是希望國際巡演成功，迷上高爾夫球的他，更期待成績可以突破80桿，還預告演唱會即將重啟，預計門票7月開搶，「新歌『說太多』的MV也將會有很多演唱會才有的驚喜。」，讓粉絲們相當期待。

黑鯊5與黑鯊5 Pro電競手機，配備全新「磁動力升降肩鍵 2.0」，還原遊戲把手的回饋手感，定價1萬5990元起。（陳俊吉攝）

此次全新的黑鯊5系列配備全新「磁動力升降肩鍵2.0」，還有業界頂標144Hz OLED電競螢幕，加上「TouchControl觸控大師」，觸控採樣率高達720Hz，加上最新高通Snapdragon 8 Gen 1處理器，記憶體最高來到16G，儲存空間則是256G，配上首創的逆重力雙VC液冷散熱系統黑科技，重度使用之下也不怕過熱，更支援125W快充，讓遊戲過程不僅保持流暢，更能時刻維持「冷靜」不斷電，而且為了台灣消費者更特別推出優惠，以陸版8GB+128GB的價錢，在台灣即可買到12GB+256GB版本，更推出前3000名預購者再加贈驚喜大禮包。