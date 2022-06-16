路上有輛超機睛車機出沒。吸引網友紛紛討論。

近日網路瘋傳1輛「爆改加長型摩托車」，由於機身太長，若坐在機車椅墊上，根本勾不到油門，由於外型太過特殊，也吸引網友們表示「這是手太長的人專用嗎？」、「當電動滑板車騎」；不過疑似有在地人則表示這輛「爆改加長型摩托車」根本就是路霸。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，照片中有輛機車停在店家門口，但是令人驚訝的是，這輛機車擁有「加長的機身」，若要騎這輛機車，坐在機車座椅上，手根本勾不到油門；這輛機車也讓原PO在貼文寫下「爆改加長型摩托車」。

網友見這輛「加長型」機車也紛紛留言表示「跟錢過不去騎出去肯定被開單扣車」、「這只有魯夫可以騎吧」、「老闆改好玩的吧」、「這是手太長的人專用嗎？」、「站著騎？還是拿個板凳坐著騎？」、「當電動滑板車騎」。

路上有輛超機睛車機出沒。吸引網友紛紛討論，不過有疑似在地人則認為「這輛車根本是路霸」。（翻攝自爆廢公社公開版）

路上有輛超機睛車機出沒。吸引網友紛紛討論，不過有疑似在地人則認為「這輛車根本是路霸」。（翻攝自爆廢公社公開版）

由於「加長型機車」太吸睛，另外有一位疑似在地人男子也在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示「加長型機車」引發大家熱烈討論，但是他卻認為這輛機車是「路霸」。

他提到，「加長型機車」是停在娃娃機店家門口，原本沒有這輛機車，因為娃娃機店在夜市裡面，常常店門口都被停滿機車，影響店家出入，原本是用自製鐵條圍住店門口，不讓來夜市的人隨意停車，但沒多久後，鐵條變成了「加長型機車」，主要原因也是不讓別人停機車，他認為店家若是不想讓人亂停車，店家可以申請紅線，而不是停放「加長型機車」當路霸。

貼文一出，網友也紛紛留言表示「這家生意應該不好」、「檢舉他的車，送他一張驗車單」、「新拍照景點，加長踏板車」、「臘腸車」、「有車牌還敢改成這樣，擺明就是對大家說我欠檢舉」、「台灣很缺聰明的人，但最不缺這種自作聰明的人」。