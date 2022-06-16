宜蘭縣北成國小今（16日）啟用，首創7個單槍投影及270度環狀螢幕的雙語情境教室，運用多元圖片與影片播放，營造趣味的虛擬情境與場景互動體驗，有別於傳統的課堂學習。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣北成國小今（16日）啟用，首創7個單槍投影及270度環狀螢幕的雙語情境教室，運用多元圖片與影片播放，營造趣味的虛擬情境與場景互動體驗，有別於傳統的課堂學習。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣北成國小今（16日）啟用，首創7個單槍投影及270度環狀螢幕的雙語情境教室，運用多元圖片與影片播放，營造趣味的虛擬情境與場景互動體驗，有別於傳統的課堂學習。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣北成國小今（16日）啟用，首創7個單槍投影及270度環狀螢幕的雙語情境教室，運用多元圖片與影片播放，營造趣味的虛擬情境與場景互動體驗，有別於傳統的課堂學習；宜蘭縣政府力拚雙語教育，加碼補助經費，建置更多具學校特色的「雙語情境教室」，促進國際語言新視野。

縣府極力推動雙語教育學校，目前縣內有7所學校獲得星級認證，包含吳沙國中、新生國小、北成國小、公正國小、東興國小、四結國小及中興國小，也挹注相關經費讓通過認證的學校，能建置有特色的雙語情境教室、進行其空間改造；今北成國小的多元探索中心首登場，其餘6校陸續啟用。

北成國小校長劉珀伶表示，學校透過英語劇場、自然、藝術等雙語教學，搭配雙語情境教室的數位教學設施，營造多媒體的互動體驗，跟傳統學習有很大的不同。在校園中，利用多種語言的鐘聲，讓學生沉浸其中，自然而然學習，拓展國際教育。

縣長林姿妙表示，希望縣內學童能用活潑、多元及生活化的方式學習英語，縣府將持續挹注相關資源，建置雙語情境教室執行雙語課程，完成星級認證，並透過課程發展、師資培能、環境建置等，帶動學校雙語教育的發展，讓縣內學生能與國際交流。