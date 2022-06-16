石斑魚含禁藥被大陸禁止輸入，據指出，有兩家活魚搬運業者，供出3家養殖場，但他們根本沒出貨，而是來自其他11家養殖場，疑似出現「借單」狀況。所謂「借單」，是指活魚搬運業者，會向合格外銷養殖業者取得魚貨，但漁獲量不夠時，有可能找其他合格或不合格的業者合作，因此可能讓不合格的魚貨混入其中。
石斑魚含禁藥被禁止輸大陸，兩岸各說各話，蘇貞昌表示已向大陸提交相關藥劑檢測證據，遭已讀不回，大陸表示台灣從未提供所謂進行整改證據。
賴士葆披露，石斑出口業養殖寄生黑戶問題嚴重，根據農委會資料2千家石斑養殖戶只有458家是合法納管的。換句話說，每次出口都有來自未列管的養殖黑戶借殼上船，出事情能追到的就是登記合法的業者，使用禁藥的是未登記的借牌業者，政府根本無法追查。
另外根據《TVBS》報導，高雄林園水產養殖協會理事吳泰龍認為，有沒有落實去做到用藥監測，每一批貨的檢驗有沒有落實，而不是只是單純把名單丟出來，這樣不能解決問題。
《TVBS》報導指出，有兩家活魚搬運業者，供出3家養殖場，但他們根本沒出貨，而是來自其他11家養殖場，疑似出現「借單」狀況。
漁業署簡任技正趙守堯表示，借單部分實際上要了解，牽涉到有沒有禁藥，這要等整個查驗結果。
報導指出，所謂「借單」，是指活魚搬運業者，會向合格外銷養殖業者取得魚貨，但漁獲量不夠時，有可能找其他合格或不合格的業者合作，因此可能讓不合格的魚貨混入其中。
#石斑魚
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