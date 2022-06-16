今年5月完成首架用戶試飛的C919大飛機最近將獲得重大突破。據大陸工信部副部長徐曉蘭表示，C919即將取證交付，誌著這架由大陸國產的大飛機將進入商業飛行。同時，由於已經與27個國家和地區簽署204份雙邊適航協議，C919在取證之後也可以開啟在這些國家地的市場運營。

據《新浪網》報導，這項消息是在中共中央宣傳部舉行的「中國這10年」系列主題新聞發佈會上透露的。取證交付是新機型研發最後一環，標誌著新飛機即將進入商業飛行。在此之前，中國商飛公司編號B-001J的C919大飛機安全完成試飛，在取證之後將進行首次對客戶交付。中國商飛已確認，今年內會交付第1架C919飛機。

報導說，「取證」即取得中國民航局的「航空器適航證」，這是新機型研發最後、最關鍵一環，標誌著可以交付客戶，在國內進入商業飛行。

同時，中國已經與27個國家和地區簽署了204份雙邊適航協議，包括加拿大、巴西、新西蘭、澳大利亞、俄羅斯等，C919取證之後也可以在這些市場運營。

報導指出，大陸東方航空此前已採購4架C919，並披露單價約為6.53億元人民幣（合9700萬美元），相比同級別的波音737、空客A320的1億美元左右「便宜一些」。

中國商飛表示，C919已獲得28家客戶共815架確認或意向訂單，其中國外訂單34架，總訂單金額超5000億元人民幣。該公司樂觀地預計，到2039年旗下的C919、ARJ21機型市場總規模可達7320億美元，約合人民幣4兆元。大陸航空業分析師認為，C919的總銷量有望達到2000架左右。

報導指出，C919是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，效能與空中巴士A320NEO及波音737MAX相當。自2019年起，6架C919在上海、閻良、東營、南昌等地開展了一系列地面試驗和飛行試驗；2020年11月，C919獲型號檢查覈準書（TIA），全面進入局方審定試飛階段。