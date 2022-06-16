交通部15日完成跨部會討論定調「台鐵公司推動會報」進度後，16日台鐵局更與工會舉辦勞資協商，會中敲定16項子法中，公司章程、董事會組織等7項目會優先討論，工會表示，希望在三個月內達成共識。

台鐵公司條例三讀通過後，公司化的腳步未因此暫緩，交通部15日與人事總處、主計總處召開跨部會，就台鐵公司化後16項子法執行規劃及進度做討論。交通部官員指出，此次會議為「台鐵公司推動會報」，原則上每個月會召開一次追蹤後續進度，已要求台鐵局要把子法定出來，在12月底前完成核定，由於時間緊迫，希望這兩週就開始著手。交通部主要分成「組織管理組」由人事處負責以及會計處主責的「財務資產組」兩部分負責相關審查。

台鐵局16日更與工會召開勞資協商，達成共識，16項子法中有7項會優先討論，如下：「公司章程」、「公司組織章則」、「從業人員薪給管理要點」、「交通事業人員資位職務薪給表」、「董事會組織章則」、「使用公有不動產辦法」、「基金收支保管運用辦法」。

台鐵局副局長馮輝昇指出，名稱仍是暫定，未來仍會繼續與工會開會，會由各分組組長、召集人等依照不同情況分層處理。台灣鐵路工會秘書吳長智表示，今日會議僅確認未來討論大方向，細節仍待後續討論，希望子法可以在三個月內達成共識。