安妮（右起）、吳珝陽、成語蕎欣賞《獅子王》音樂劇。（寬宏藝術提供）

傅孟柏（左起）、許安植、徐鈞浩、歐陽倫欣賞《獅子王》音樂劇。（寬宏藝術提供）

百老匯音樂劇《獅子王》上周六（11日）起在台展開共49場演出，每場都吸引眾多藝人朝聖。粿粿今（16日）挺著7個月孕肚和老公范姜彥豐到場觀賞，她甜曝夫妻倆恰巧都是獅子座，即將出生的寶寶也有可能是獅子座，可說是跟獅子相當有緣，並表示孩子生下來後也想學劇中狒狒長老在大岩石上舉起小辛巴的經典橋段幕，把女兒舉起來拍照。

范姜彥豐今年2月向粿粿求婚成功後，目前尚未登記，粿粿表示還在等雙方家長們選好日子，「不然辦那些證件很麻煩」，但不忘強調「小孩出生前一定會去登記」，雖然初期有一點孕吐，但現在沒有太多的不適，每天都非常期待孩子的誕生，開心地布置著嬰兒房，身旁好友也陸續送來不少嬰兒用品，老公也都會很貼心地每天幫她擦妊娠油。粿粿還說，對女兒教育會較自由，希望她快樂長大；范姜則自嘲，希望不要變成太囉唆的父親。

安妮今也和成語蕎、吳珝陽獻出《獅子王》初體驗，她表示自己也很喜歡唱跳，希望可以好好觀摩、學習一下，之後也想挑戰看看舞台劇，至於目前感情現況，她爆笑回應「如果有就不用跟他們一起來了」；來台發展22年、上月終於晉身有殼族的愛紗也到場欣賞，她說疫情前就有陸續看房，「地點看很久了，買在台北市北區，現在的房子一看就馬上下訂，一見鍾情的感覺」，但不便透露花多少錢購入。

傅孟柏和徐鈞浩、許安植、歐陽倫到場欣賞，他分享10幾年前就曾在紐約看過一次，還笑曝當時原本買最後面區域的票，但演到小辛巴逃亡那段舞台突然故障，停演半小時，讓他得以往前到較貴的區域，等於賺到。另外，段鈞豪、林佑星、小馬（倪子鈞）等今也都到場感受音樂劇《獅子王》的震撼魅力。