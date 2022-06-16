來自法國的人氣YouTuber「酷」在大學時期來台灣實習，留下很好的印象，在2017年決定來台定居，並經營個人頻道「酷的夢」，至今已超過127萬人訂閱；日前酷和另一位在台法國人好友「黑土」聊天，發現台灣人1習慣讓外國人的他們自尊心很受傷，影片曝光讓網友一面倒道歉並解釋「是下意識的」。

酷近期除了經營YouTube頻道外，還和黑土一起開Podcast暢聊兩人來台後生活的大小事；最近酷和黑土分享他們觀察到台灣人有一個習慣，酷表示他經常在問問題後，收到台灣人用「蛤」回答問題，當下讓他自尊心有點受傷；黑土回憶起，買東西時說要加辣，老闆也會回「蛤」，才反應過來她的要求。

日前酷和另一位在台法國人好友「黑土」聊天，發現台灣人1習慣讓外國人的他們自尊心很受傷。(圖/ 摘自ohlaladoha抖音影片)

另外，黑土還補充有另一個讓她很受傷的反應，曾經她說完話，對方會轉頭問其他人「她剛剛說什麼」，這個讓她傻眼直呼「我覺得很痛」，酷在一旁也心有戚戚焉，很贊同且吐露真心話，像是被當成外星人的感覺。

酷和黑土這段Podcast內容也放到兩人的抖音頻道，許多網友看完立刻道歉和解釋，「有時候是下意識的，明明有聽到還要蛤這樣」、「抱歉我們很常耳背」、「明明有聽到但就是會下意識回一個蛤」、「我們的蛤就是有聽到但是要再確認一次」、「真的不用想太多，很多人大多在放空，沒聽清」、「可是有時候就很適合說蛤啊」。