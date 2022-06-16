澎湃新聞日報導，珠江廣州河段15日出現天文大潮，淹沒江邊親水平台。16日中心城區潮位仍然超警。由於華南、江南強降雨頻現，大陸中央氣象台預計，一直到21日都將有強降雨。由於降雨落區高度重疊，致災風險極高，廣西、廣東、福建、江西、湖南等地公眾需多加防範降雨可能引發的次生災害。

珠江近期強降水、上游洪水下泄、天文大潮三個原因疊加導致潮位持續上漲。廣州市三防總指揮部辦公室發布提示：未來三天仍持續有大到暴雨，本輪強降水影響與前期疊加，山體滑坡、泥石流等地質災害風險極高。

珠江流域9至15日遭遇一輪持續性、大範圍強降雨，117條河流發生超警洪水，西江、北江、韓江形成流域性較大洪水，西江、北江上游來水與珠江三角洲天文大潮遭遇，珠江三角洲多個潮位站潮位超警。

受切變線和西南季風的共同影響，16-21日廣州仍有持續強降水。16日7時，廣東省水文局廣州水文分局發布廣州中心城區及番禺區洪水黃色預警。未來3天，廣州珠江潮位仍較高，部分站點將繼續出現超警潮位。

廣東省水文局廣州水文分局分析，今年入汛以來（3月24日至6月15日），廣州市平均雨量為878.7毫米，較近10年同期偏多13.1％，較去年同期偏多106.1％。除前期降水影響，珠江潮位持續上漲還有上游西江、北江、東江的洪水因素。珠江流域西江高要站於15日20時45分出現10.4米的洪峰水位，超警0.4米，流量3萬9800立方米每秒。

另外，造成今年廣州珠江最高潮峰的原因還有天文方面：14日19時52分，月亮、地球和太陽排列成近似一條直線，從而形成「朔望大潮」；15日7時23分，地球與月亮相距最近，只有35萬7539公里，兩者今年以來最近，從而形成「近地大潮」。

珠江高潮位持續上漲，不少市民淌水通勤。廣州市三防總指揮部辦公室提醒，近期降水時間超長，累積雨量大，土壤含水量大，未來3天仍持續有大到暴雨。本輪強降水影響與前期疊加，山體滑坡、土石流等地質災害風險極高，需做好防禦；同時需關注強降水對城市內澇和道路交通造成的影響。