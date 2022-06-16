央行宣布升息半碼，內政部今日表示，為協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家，內政部住宅基金目前補貼中的各項政策性優惠房貸，維持3月23日補貼措施減少半碼至本年底。

總共17項住宅貸款，包括：

一、臺灣省輔助人民自購國民住宅貸款。二、輔助原住民建購、修繕住宅貸款。三、鄉村地區住宅修繕及興建貸款。四、中央公教人員購置住宅貸款。五、青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款。六、4千億元優惠購屋專案貸款。七、1兆8千億元優惠購屋專案貸款。八、莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款。九、0206臺南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款。十、輔助勞工建購住宅貸款。十一、林肯大郡全毀受災戶購宅貸款。十二、危老重建住宅貸款。十三、「整合住宅補貼資源實施方案」之購置修繕住宅貸款。十四、國民住宅貸款（基金債權）。十五、國軍官兵住宅貸款（基金債權）。十六、公教住宅貸款（基金債權）。十七、勞工住宅貸款（基金債權）。