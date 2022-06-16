老牌美妝品牌露華濃（Revlon）近年不敵網紅與名人推出的新品牌競爭，15日向紐約南區聯邦地區法院聲請破產保護。由於市場競爭加劇，露華濃2021年的淨營收較2017年萎縮22％。截至3月31日，露華濃的長期負債高達33.1億美元。

剩66名學生！高雄老牌職校國際商工申請停辦 網淚憶：當年專出帥哥
教團「快篩」私校辦學成效 這些老牌私校都上榜
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