老牌美妝品牌露華濃（Revlon）近年不敵網紅與名人推出的新品牌競爭，15日向紐約南區聯邦地區法院聲請破產保護。由於市場競爭加劇，露華濃2021年的淨營收較2017年萎縮22％。截至3月31日，露華濃的長期負債高達33.1億美元。