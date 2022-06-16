老牌美妝品牌露華濃 聲請破產保護 21:012022/06/16 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 老牌美妝品牌露華濃（Revlon）近年不敵網紅與名人推出的新品牌競爭，15日向紐約南區聯邦地區法院聲請破產保護。由於市場競爭加劇，露華濃2021年的淨營收較2017年萎縮22％。截至3月31日，露華濃的長期負債高達33.1億美元。 剩66名學生！高雄老牌職校國際商工申請停辦 網淚憶：當年專出帥哥 教團「快篩」私校辦學成效 這些老牌私校都上榜 美吾華洗髮用品 台灣市占第一 #露華濃 #美妝品牌 #聲請破產保護 #老牌 #Revlon 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《藍色生死戀》男神12年沒拍戲 久違現蹤44歲長這樣 22:262022/03/26 娛樂 老牌NB廠拚轉骨有成 倫飛大眾控 去年每股賺逾1元 04:102022/03/26 證券．權證 警破獲16年老牌半套店淫窟 驚見男客爽做「0.3」連結 13:292022/04/28 社會 60年老牌台廠推綠能 達德能源與文來金屬合作興建太陽光電場落成 20:452022/03/24 寶島 露華濃傳破產 股價腰斬創史上最大單日跌幅 09:472022/06/12 財經 發現這家老牌便當店傳承祕密 鄭宏輝曝新竹願景：讓青年勇於實現理想 16:172022/06/06 政治 露華濃傳破產 股價崩跌逾五成 04:102022/06/12 全球財經 玩美移動App 全球下載破10億次 04:102022/04/13 產業．科技 《時來運轉》運彩報報－MLB東西老牌強權對壘 巨人機槍擊落紅雀 11:202022/05/05 體育 企業舵手－JCPenney執行長羅森拯救破產百貨 找老客戶救火 04:102022/04/17 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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