迪士尼旗下皮克斯（Pixar）動畫電影《巴斯光年》（Lightyear）遭14個中東與東南亞市場禁止放映，原因是電影中有兩名女同志接吻等同性關係畫面，而迪士尼拒絕刪改。禁映的國家包括沙烏地阿拉伯、卡達、馬來西亞和印尼等。

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上海迪士尼星願公園明恢復營運 樂園開放待定
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