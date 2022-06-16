迪士尼旗下皮克斯（Pixar）動畫電影《巴斯光年》（Lightyear）遭14個中東與東南亞市場禁止放映，原因是電影中有兩名女同志接吻等同性關係畫面，而迪士尼拒絕刪改。禁映的國家包括沙烏地阿拉伯、卡達、馬來西亞和印尼等。