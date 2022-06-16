中東與東南亞14國禁映動畫電影《巴斯光年》 21:012022/06/16 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迪士尼旗下皮克斯（Pixar）動畫電影《巴斯光年》（Lightyear）遭14個中東與東南亞市場禁止放映，原因是電影中有兩名女同志接吻等同性關係畫面，而迪士尼拒絕刪改。禁映的國家包括沙烏地阿拉伯、卡達、馬來西亞和印尼等。 新聞透視》捨對岸強招東南亞生 教育部失策 桃竹百貨獨家快閃拚場 上海迪士尼星願公園明恢復營運 樂園開放待定 #中東 #東南亞 #動畫電影 #巴斯光年 #迪士尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SCFI連四周走揚 亞洲迎轉單領漲 04:102022/06/11 財經要聞 騰雲打進日本與越南市場 挹注業持續向上 12:212022/06/13 財經 萬海5月營收破250億 史上第三高 04:102022/06/11 財經要聞 海運報價 期待上海出貨潮 04:102022/06/13 財經要聞 《國際金融》盼陸企來掛牌 新交所搶生意 10:282022/06/07 財經 宏全自結5月及前五月合併營收 聯袂創高 23:552022/06/10 財經 《類股》網家5月營收年減3.15% 騰雲年增逾1成 16:392022/06/10 財經 海外看世界》操控歐洲與佈局東亞：俄烏衝突背景下的美國亞太戰略管窺（張曉剛） 10:592022/06/15 海納百川 這大陸武器讓美軍「防不勝防」 專家：差遠了 22:302022/06/08 軍事 世衛：全球COVID-19疫情減緩 中東及東南亞除外 04:072022/06/09 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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