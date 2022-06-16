（21:28更新，補充最後戰果）在男雙李洋／王齊麟及男單周天成先後落敗，女單世界排名第2的寶島一姐戴資穎，成為中華羽球隊在印尼羽球公開賽最後希望，面對世界第31名美國華裔選手王苑力，戴資穎在先失一局劣勢下追趕，打出15比21、21比16、21比9逆轉勝、晉級8強，將與泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON）丹麥凱絲菲特（Line Hojmark KJAERSFELDT）之間的勝方爭奪4強。

首局前段小戴失誤較多，7比11進入技術暫停，回到場上小戴連得4分追平，兩人經過4次平手後，小戴再度幾次失誤掉分，其中一分在網前有大好機會卻扣殺掛網，王苑力出現局末點，隨後小戴回球出界，15比21讓出。

第2局前段王苑力持續緊咬，戴資穎靠著三波連續得分，取得14比8的6分領先，並且持續擴大分叉，最大來到8分領先，並以20比12握有8個局末點優勢，雖被王苑力救回4個局點，小戴仍是21比16扳回一城，將比賽逼進第3局。

決勝局戴資穎於1比1平手後打出12比1高潮擴大領先，而經過兩局後王苑力體力上下滑不少，腳步比較跟不上小戴的調動，回球質量相對較低，小戴最多18比4領先多達14分，並讓王苑力這局只能拿到個位數分數，小戴輕鬆收下這局，也結束57分鐘的對抗。