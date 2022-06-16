香港立法會15日通過下屆政府架構重組方案下的決議案，這代表7月1日李家超政府上任後，可立即以「三司十五局」的新架構運作，並設立三個副司長職位以強化統籌和推進政府政策，協助港府有效施政。

央視新聞報導，這項決議案是為落實新政府架構的最後一項立法會程序。當日，立法會絕大部分議員表示支持通過決議案，以讓第6屆特區政府在7月1日起落實新政府架構。這個新架構包括由現屆政府提出的「三司十五局」建議，以及由候任特首李家超提出，開設三個副司長職位和加強三個司長辦公室支援的建議。

目前的港府架構是「三司十三局」，即政務司、財政司、律政司三司和十三個決策局。重組方案主要包括將決策局增至十五個，其中有新局成立，也有舊局拆分或重組、改名，並增設三個副司長職位（當前只設三司司長）等。

李家超15日對決議案的通過表示歡迎。他說，方案的通過展現了行政立法機關良性互動，立法會監察政府，並支持政府提升管治效能。