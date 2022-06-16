國銀持續力挺中小企業。金管會銀行局副局長林志吉16日公布最新國銀對中小企業放款狀況，截至2022年4月底，今年前四月國銀對中小企業新增放款已達新台幣1,693.73億元，較去年同期衰退12％，不過距年度目標3,500億元達成率仍達48.39％，4月單月對中小企業新增放款608.28億元，也創今年單月新高，累計國銀對中小企業放款餘額已達新臺幣8兆8,580億元。

林志吉分析，2021年前四月國銀對中小企業新增放款達1,920億元，主要是去年因應疫情，各部會都有提撥預算來紓困，而近二年在紓困、振興方案推動下，全年對中小企業放款都達9千億元上下，也比往年高出許多，今年前四月國銀對中小企業新增放款規模雖略顯衰退，但仍是有達到預期成長目標，已超過年度新增放款目標3,500億元的三分之一。

銀行局統計，今年前四月對中小企業新增放款最積極的前5大銀行全為民營，依序為：台新銀行新增放款266億元、玉山銀行198億元、中信銀行193億元、永豐銀行171億元、北富銀154億元。

林志吉指出，2022年4月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.85％，占民營企業放款餘額比率為70.58％，分別較上月底之比率減少0.01個百分點及增加0.02個百分點；另111年4月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.26％，與上月底相同。

林志吉表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。