央行升息半碼，銀行存款掛牌利率將隨之調升，但利率調整幅度尚未定案，公股行庫預計將在17日召開資產負債管理會議討論後決定，目前預計將不排除足額反映甚至超額反映，主要是央行這次僅升息半碼，暗示升息還在起步而已，下半年將持續升息。

對於這次存準率提高一碼，對銀行影響主要是可貸放運用資金將減少，透過貨幣乘數效果達到緊縮貨幣的效果，形同量化緊縮；但央行此次僅調高0.25％，影響力道估計不會很大，但仍會影響資金成本，對於放款利率、結構都會有所調整。

升息幅度方面，因評估央行下半年將持續升息，因此不排除會足額反映甚至超額反映，也就是升息12～14個基本點都有可能。

而這次央行升息，後續要觀察指標的臺灣銀行及中華郵政的存款利率調整，將影響龐大民眾、企業的存款、貸款利率。

臺銀目前一年期定儲機動利率為1.09％，也就是存100萬元，一年利息為10,900元，若以調升存款利率0.12％來計算，將來到1.21％，一年利息將拉高至12,100元，一年將增加1,200元。

貸款利率中，房貸中的青年安心成家購屋優惠貸款以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，尤其築巢優利貸的利率就是大部分民眾的房貸下限「地板價」，因此此次升息後，房貸利率勢必跟著調升。

若以每100萬元，調升0.12％來計算，20年房貸，每月將從4,853元增加至4,909元，每月將增加約56元，一年將增加672元，若是30年房貸，每月將從3,480元增加至3,538元，每月將增加約58元，一年將增加696元。