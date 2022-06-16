科技部吳政忠部長率團於美國時間6月13日參訪位於加州的太空科技公司太空探索（SpaceX）及維珍軌道（Virgin Orbit）。由於台灣有部分廠商已經打入星鏈（Starlink）的衛星本體與用戶終端設備元件供應鏈，吳政忠建議SpaceX在台灣設置測試中心或實驗室，驗證台灣廠生產的元件，以提高驗證效率。

對於吳政忠的建議，SpaceX表示會列入考慮。

吳政忠率領台灣代表團成員包含科技部與國研院國家太空中心吳宗信主任等15人，由SpaceX公司商業銷售（Commercial Sales）副總裁Tom Ochinero以及星鏈業務營運（Starlink Business Operations）副總裁Chad Gibbs負責接待。SpaceX除了簡報該公司的重要計畫，也帶領代表團參觀廠區了解SpaceX火箭的製造情形，並展示Starlink地面天線操作簡便性。

科技部表示，SpaceX是當前全球火箭發射最頻繁的太空科技公司，獵鷹火箭已成功發射161次，並積極部署低軌通訊衛星Starlink星群，目前已部署2,400顆，預計2023年完成全球覆蓋的目標。目前Starlink已取得35 個國家／地區的許可。台灣廠商已是SpaceX公司重要供應商成員，吳政忠除表達台灣與SpaceX公司持續緊密合作的意願外，更邀請SpaceX在台灣建立元件測試中心，以達到雙贏的目標。

台灣代表團隨後參訪Virgin Orbit，由其策略長Jim Simpson接待。有別於傳統在地面上的發射載具，是一家由空中發射的小型衛星發射服務商。具備獨特的發射方式及其運載能力，存在未來台灣與該公司合作的空間。台灣代表團除聽取解Virgin Orbit公司介紹發射與營運模式外，也進入Virgin Orbit公司廠區進行參觀。

科技部表示，今年1月20日正式實施的《太空發展法》賦予政府推動太空產業的責任與義務，此次吳政忠帶領台灣代表團拜會兩家新興太空公司，SpaceX與Virgin Orbit皆表示與台灣合作的意願，相信對台灣推動太空產業會有相當的助力。