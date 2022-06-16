搶攻暑假國旅旅宿商機，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「初夏旅行．住一送一」快閃住房優惠，凡於6月17日至6月30日止預訂和逸飯店全台五館（台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館、高雄中山館）兩晚最低4,088元起，慕軒飯店兩晚6,388元起，專案可入住至7月31日並可彈性選擇同日兩間或連續住宿兩晚，均含自助式早餐，加入AMAZZING CLUB會員再享房價5％折扣，想要升等房型、延遲退房或兒童不加價禮遇都可用點數加碼兌換。

國泰飯店觀光事業首次與Klook、KKday雙平台合作推出「2022春季線上旅展」，16項超值餐券即買即用下殺4.8折、最低250元起，活動只到6月30日，以優惠價大啖豐盛自助百匯Buffet、戰斧牛排、爐烤櫻桃鴨等美味。

享受夏日的豔陽，全台和逸飯店因秉持時時體貼．處處合意的親切服務備受顧客肯定，讓旅客可以充分舒展平時緊繃的身心。因地點便利及性價比高而廣受自由行及商務旅客推薦的和逸飯店‧台北民生館雙人房連住兩晚4,388元起、台北忠孝館4,688元起。坐落於桃園高鐵站旁、結合青埔周邊打造一站式娛樂商城的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，網美最愛打卡的海洋風雙人房入住兩晚6,588元起、四人房9,588元起。

擁有南臺灣親子客首選飯店美名、鄰近文創園區與特色小吃店家的和逸飯店‧台南西門館，兩晚雙人房6,388元起、家庭房9,388元起。位於高雄繁華三多商圈，能俯瞰高雄大港美景的和逸飯店‧高雄中山館，雙人兩晚4,088元起、四人7,088元起。另以低調奢華聞名、盡享紐約上東城獨有的都會時尚感的慕軒飯店，雙人入住兩晚6,388元起。

為感謝長期支持的AMAZZING CLUB會員，「初夏旅行．住一送一」住房專案透過會員專屬網頁訂房可享獨家5％折扣且累積點數，每週三還可加倍放大點數，並聰明運用兌換超值優惠：房型升等750點（原1,250點）、延遲2小時退房和逸2,100點（原3,000點）/慕軒2,800點（原4,000點）、12歲以下兒童不加價入住875點（1,300點）。