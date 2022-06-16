香港特首林鄭月娥即將卸任，屆時需要遷出禮賓府。林鄭月娥在香港並無持有物業，其丈夫林兆波則在廣東中山市持有一個住宅單位及車位，作自住用途。林鄭月娥近日接受媒體訪問時透露，已經租用地方居住。據《巴士的報》報導，林鄭月娥傳出租用九龍區豪宅，約2000呎（約55坪）。

有政界人士說，香港房價太貴，市區豪宅每呎2萬多、3萬港元（下同），2000呎樓動輒5000、6000萬，租屋就月租10萬以下，較為划算。政界人士又認為，對於沒有物業的卸任特首而言，提供宿舍可能較為實際。目前政府仍有高級公務員宿舍，有2000、3000呎，未來可研究讓卸任特首選擇使用辦公室或宿舍，彈性也會大得多。

而林鄭月娥離任後的辦公室，將設於金鐘太古廣場。行政署說，位於中環堅尼地道28號的辦公室已供三位前特首使用，政府需安排其他適合的地點設立辦公室。

考慮到沒有其他合適的政府處所及辦公室的運作需要，包括位置、交通、便利會見各界人士及保安等因素，港府正準備在太古廣場設立第四位前任特首的辦公室，規模及人員編制與目前的前特首辦標準相同。