國民黨台北市議員徐巧芯15日踢爆特定帳號「bryant780417」，疑似為政風人員，多次在上班時間在PTT發文，內容多不堪入目。司法院今（16）日晚證實，「bryant780417」就是新北地方法院政風室的陳姓政風人員。

國民黨台北市議員徐巧芯15日在臉書驚爆特定帳號「bryant780417」，多次在上班時間發政治性推文，內容大多非常離譜，可能都要負上法律責任。例如比喻羅智強議員是狗、要政治立場不同的人吃屎，還有更多不堪入目的內容。

徐巧芯今（16）日早上披露，bryant780417所使用的IP「117.56.41」確實是公家機關的IP，但經過追查，這組帳號使用地點不在北市府。而此人極有可能是中央的政風人員，Bryant780417曾在國考版自述「法律廉政47期」受訓。經查，有一位同名同姓者，目前在 新北地院的政風室擔任科員。

國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

司法院今晚證實，「bryant780417」確實為新北地方法院政風室的陳姓政風人員。

司法院指出，陳姓政風人員是法務部廉政署於去年4月分派至新北地方法院政風室服務，所涉上班期間於PTT發文一事，依法務部廉政署「辦理政風人員獎懲應行注意事項」規定，由各主管機關政風機構即司法院政風處懲處，經司法院政風處決議記申誡二次後，將送法務部廉政署核備。

依據「政風機構人員設置管理條例」規定，全國政風業務，由法務部廉政署規劃、協調及指揮監督；各機關政風人員之任免遷調、考績（成）、平時考核及獎懲，由法務部定之，即俗稱「政風一條鞭」，故陳員之派任、管理考核、本次違失行為之調查、審議、核定，均未經過司法院。

國民黨立委林奕華質疑，光是從去年4月到今年6月，短短1年2個月左右時間，在上班時間發文數統計超過2478則，其中多有政治性、情緒性發文。政風人員可以當政治打手反對某政黨甚至是各種仇恨性言論或是攻擊政治人物或是歧視女性的推文？

司法院政風處今日下午召開考績會審議陳員的違失，認定他於上班時間從事非公務行為，具有行政責任，決議記申誡2次。

徐巧芯痛批，政風人員可以在上班時間利用公務系統發表仇女、色情、公然侮辱的發言嗎？綠營網軍沒下限！還是說非綠的就定義人家是網軍，綠的就變言論自由了？