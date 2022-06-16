（誰買網購最大手筆，兆豐銀行分析發現「單筆網購」消費冠軍是由6字頭高齡卡友勝出。圖／兆豐銀行提供） 誰買網購最大手筆，根據兆豐銀行分析旗下網購神卡「e秒刷」客群消費行為，發現雖然申辦的客群有高達37％比例都是3字頭的青年客戶，但實際上「單筆網購」消費冠軍卻是由客群佔比僅3％的6字頭高齡卡友勝出，金額甚至是3字頭卡友的兩倍之多，每次出手、每筆平均一定破千元，過去1～4月單筆平均消費約1,300元，顯示年齡越大、網購單筆金額越高，打破過去大眾普遍認為只有年輕人在買網購的刻板印象。由於市面網購卡五花八門，要能在競爭激烈的市場中勝出，除了回饋比例得夠高才能吸客外，銀行也會希望能針對好不容易進來的客群善加經營，提高忠誠度。兆豐銀此次分析網購神卡「e秒刷」客群消費行為，除了發現60歲以上才是最敢刷的人，也發現來辦網購卡的民眾，職業最大宗是服務業（佔30％），其次是電子業（15％），第三則是金融業（7％），而藝術工作者反倒敬陪末座，佔比僅0.06％。而為了提高客戶忠誠度，當銀行識別出客戶背景及消費模式後，自然就可以進一步推出更多適合的服務及優惠，達到多方位留客的目的。以這次即將到來的618網購大檔為例，兆豐銀行就特別推出五大網購跨平台累積分期滿16,880元、登錄就送1,688元回饋，包括PChome購物、momo購物、Yahoo購物中心、蝦皮及東森購物皆適用，此外還可搭配兆豐網購神卡「e秒刷」，再享國內網購最高3％現金回饋，換算下來，相當於可以抱回高達13％回饋，購物等於打了87折，有計畫要買一波的民眾不妨多加把握，輕鬆利用信用卡優惠大賺回饋。