大陸日前宣布因驗出孔雀石綠，暫停台灣石斑魚進口。中天新聞針對「如何解決『石斑魚困境』」進行街訪民調，結果很多民眾居然選擇「打疫苗送石斑」、「石斑外交！送給邦交國」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(16日)派出記者，針對「如何解決『石斑魚困境』」進行街訪民調，並提供7個選項供受訪民眾選擇：

1.打疫苗送石斑！

2.我們吃核食，換日本幫忙吃石斑！

3.改名叫「塔綠斑」!

4.石斑外交！送給邦交國

5.石斑很貴！我沒錢吃不起石斑！

6.阿兵哥：我來吃！

7.跟大陸好好談吧！

該街訪民調有20位受訪民眾參與投票，其中6人選擇選項1，0人選擇選項2，2人選擇選項3，6人選擇選項4，1人選擇選項5，3人選擇選項6，2人選擇選項7。

一位年輕男子表示：「當然是打疫苗送石斑呀！這個我肯定打，哈哈哈哈對呀，我第三劑還沒打，我就為了牠去打。」一位先生則認為：「石斑外交呀，送給邦交國呀！」還有一個男生建議，「也可以賣給國外，美國、日本之類的，他們比較好、比較有錢」。

甚至有人說，「改名字，可以假裝不是石斑魚，可能就會說是新的品種，然後就可以順利蒙混過去」。

還有一位即將當兵的男生說，「給他們(阿兵哥)補充體力」，同行女生接著表示，「對啊，你自己今年也要去當兵呀！我覺得可以」，男生則回說「但不能每餐」。