每當各大消費通路舉辦促銷活動時，總會祭出許多令人心動的優惠，然面對通膨時代的來臨，消費者更會精打細算，看好自己的荷包，尤其面對高單價商品的刷卡消費，經常使用發卡銀行提供的分期付款功能。

聯合信用卡處理中心為回應廣大消費者、商店及發卡銀行之期盼，於2003年建置分期付款共通性平台，商店如欲接受不同信用卡發卡銀行之分期交易，不再需要同時與多家銀行合作並裝設多台端末設備，商店與聯卡中心及發卡銀行簽署合作契約後，消費者至分期付款商店消費，店員只需要於一台端末設備執行交易操作，取得發卡銀行授權後，消費者確認無誤並於信用卡簽帳單上簽名，即完成一筆分期付款交易，消費者當筆消費簽帳金額即可分數次於日後信用卡帳單中繳付。

聯卡中心分期付款共通性平台建置後，商店不再需要裝設多台端末設備占用收銀櫃台空間且可加速結帳流程。再者，遇現場交易或端末設備問題時，商店亦無需再分別聯繫銀行尋求解決，以往耗費大量人力的分期帳務核對作業也獲得改善。

隨著整體市場趨勢及消費觀念改變，消費者在商店及發卡銀行行銷活動刺激下，使用分期付款意願逐年上升，2021年雖受新冠疫情影響，延續邊境管制及三級警戒措施，聯卡中心分期付款共通性平台全年分期付款簽帳金額仍達到1,242億元，目前已加入聯卡中心分期付款作業平台的發卡銀行共計31家、商店家數更高達42,669家。

因應全球數位化潮流腳步越趨快速，加上疫情帶動消費者對非接觸支付習慣更為熟悉，聯卡中心秉持推動國內支付卡產業的創新使命，陸續研發融入新興科技技術，除提供臨櫃信用卡感應分期、結合百貨自建錢包APP（包含：新光三越skm pay、台北101購物中心101 pay、遠東集團Happy Go Pay）提供分期交易功能，隨著防疫新生活及消費行為發生變化，行動支付已經從科技趨勢，變成了一般大眾的生活日常，聯卡中心亦將分期交易推展至已支援線上行動支付（如：Apple Pay、Google Pay）之通路，透由In-App的手機錢包也可提供分期交易，持續提供商店及發卡銀行更安全、更便利的支付服務。