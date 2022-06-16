緊跟著美國之後，瑞士與英國央行周四雙雙宣布升息，其中瑞士為15年來首度升息，且一口氣升2碼，英國央行則是升1碼，且為連5升，並暗示下次例會可能升2碼。英國央行召開為期2天的例會後，宣布維持原本緩步升息步調，基準利率調高1碼至1.25％，此為決策委員會連續第5次例會都升息，連續升息次數創1997年以來最高。

英央指出，假如通膨持續居高不下，下次例會可能將保守升息策略暫擱一旁，升息幅度擴至2碼。英央在聲明中表示，「決策委員會會特別緊盯通膨壓力的相關指標，有必要的話就會採取強勢作為。」英央指出，此次決策會議9名決策委員中有3人主張升2碼，將基準利率拉高至1.5％。

英國4月通膨年增率達9％，創40年新高，同時居七大工業國（G7）之冠。英央預估，由於家用能源價格將進一步調漲，通膨率高點上看逾11％。

比較麻煩的是，英國的經濟展望看衰，前景可能還是20國集團（G20）中墊底。根據經濟合作暨發展組織（OECD）上周發布的預測，英國明年經濟將陷入停滯，美國估計成長1.2％，歐元區則擴張1.6％。

英國今年3月與4月經濟呈現萎縮，英央周四發布最新預測，估計第二季經濟衰幅將達0.3％。

此外，瑞士央行周四也跟進其他國家央行腳步，宣布啟動升息循環，不但是15來首度升息，且一次升2碼，升幅出乎市場意料之外，帶動瑞士法郎應聲大漲。

聯準會(Fed)才剛宣布升息3碼沒多久，瑞央就宣布升息，基準利率從-0.75％調升2碼至-0.25％，這是該央行2007年以來首度調升利率。路透先前所作的訪調，經濟學家幾乎全都預測瑞央此次仍將按兵不動。

瑞央總裁喬登（Thomas Jordan）會後表示，鑒於5月通膨率已飆至近14年最高，意味著瑞央接下來可能有必要進一步升息，「根據最新的通膨預測，政策利率在可預測的未來可能必需進一步調高。」

瑞央意外升息後，瑞士法郎應聲大漲，對美元報0.9809瑞郎兌1美元，大漲1.3％。