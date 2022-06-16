616陸官建校98周年，國史館秀歷史照片說明國歌背景。(圖/取自國史館臉書)

616陸官建校98周年，國史館秀歷史照片說明國歌背景。(圖/取自國史館臉書)

616陸官建校98周年，國史館秀歷史照片說明國歌背景。(圖/取自國史館臉書)

今天是陸軍官校98周年校慶，國史館秀出當年的歷史照片指出，民國13年6月16日，中國國民黨陸軍軍官學校開學，國父孫中山親自主持開學典禮，以「親愛精誠」為校訓，並由國民黨元老胡漢民代表宣讀訓詞，該段訓詞也是日後中華民民國國歌歌詞的雛形。

國史館在臉書說明當年建校的歷史背景，面對民國初年的軍閥割據和紊亂的政治局勢，孫中山有意改組中國國民黨，並規劃創建軍官學校。

民國12（1923）年8月，孫中山派遣蔣中正等組成「孫逸仙博士代表團」赴蘇聯考察。12月代表團歸國，建議「為求國家強盛，必先統一中國；要統一中國，必先消滅軍閥；要消滅軍閥，必先建立軍隊；要建立軍隊，必先創立軍校。」使軍校籌辦之方向更加明確。

民國13（1924）年1月在廣州召開的中國國民黨第一次全國代表大會確立在廣州黃埔島設立軍官學校。此外，孫中山尚指派蔣中正為籌備委員會委員長，著手籌建事宜。黃埔軍校自民國13年2月開始招生。5月，孫中山正式任命蔣中正為陸軍軍官學校校長，是月5日，第一期新生入學。

民國13年6月16日，中國國民黨陸軍軍官學校開學，孫中山親自主持開學典禮，以「親愛精誠」為校訓，並由胡漢民代表宣讀訓詞，國史館指出，該段訓詞乃日後中華民民國國歌歌詞之雛形。黃埔軍校培育諸多優秀人才，也為後續國民革命軍的發展奠定基礎。