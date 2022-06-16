台灣本土疫情仍未停歇，就連指揮中心都淪陷，以指揮官陳時中為首，發言人莊人祥、社區防疫組組長薛瑞元與醫療應變組副組長王必勝相繼確診，「防疫五月天」慘變「確診五月天」，16日晚間，陳時中確診後首度露面，行政院長蘇貞昌也PO出照片曝陳時中近況。

陳時中自確診後出現發燒現象，經過3天後終於退燒，其餘莊人祥等人則為輕症或無症狀，蘇貞昌也要求5人拍自拍照報平安，並在晚間於臉書貼出5人照片。

指揮中心「防疫五月天」慘變「確診五月天」，於晚間自拍報平安。(圖／蘇貞昌臉書)

蘇貞昌說，陳時中指揮官等多位指揮中心同仁確診居家照護中，希望他們可以多休息，但也拍張自拍照，好讓國人知道他們一切安好。蘇強調，儘管指揮中心多人染疫，但仍以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和國內醫療量能，堅守崗位。

指揮中心遭Omicron攻陷，原本「防疫五月天」僅剩醫療應變組副組長羅一鈞獨挑大樑，扛起所有記者提問。至於指揮中心究竟是如何淪陷？日前暫代陳時中職務的副指揮官陳宗彥表示「不清楚」，因為現在已經沒有進行疫調了。