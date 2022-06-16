新竹輪胎行15日晚間遭屋主次兒縱火，兇嫌陳彥翔因與父母發生金錢糾紛，一怒朝住家潑汽油，點火後造成一家8死悲劇，據悉陳彥翔事後曾向警方辯稱是「嘴裡叼的菸頭掉落」才釀火勢，根據往年重大縱火案，若縱火者「欠缺直接殺人故意」，多數案件均能逃過死刑，最著名例子為縱火釀6死的湯景華案。

最高法院去年12月分別將李國輝、湯景華、陳福祥3案以撤銷發回或駁回非常上訴等方式，拒絕判處死刑；其中緬甸華僑李國輝在租屋處引燃汽油縱火，導致9人喪命，李辯稱是「阻止怪聲音」才縱火，但坦承「知道縱火不對」，法院3度判死，去年12月最高法院撤銷發回，理由是下級審法院沒有詳查李男精神狀況。

另外，湯景華2014年4月在三重區與餐廳翁姓老闆發生衝突，控告對方2人傷害，但2人皆獲無罪，湯男心生不滿，在2016年3月23日凌晨2點到翁男家縱火，燒死對方6名親人，翁男在軍中逃過死劫，但無辜家人遭滅族式殺害，法院歷審將湯4度判死，最高法院卻引用兩公約、改判無期徒刑定讞，引發社會譁然

湯景華不滿官司沒打贏，竟到和他有爭執的翁姓男子住家騎樓縱火，把對方6名家人活活燒死，歷審4度判死，最高法院7月改判湯無期徒刑，全案定讞、湯逃過死刑。（本報資料照片）

湯景華案從一審到台灣高等法院更二審，4次判處死刑，最高法院認為湯放火燒機車時，沒有打算把人燒死，但他可預見火會延燒到房子，把屋內的人燒死，因此是間接故意，不是直接故意殺人，不是情節最重大犯罪，依「兩公約」不得處以死刑，改判無期徒刑定讞，檢察總長提非常上訴遭駁回。

因此外界認為，台灣近年造成重大傷亡的縱火案，法院若要判兇手死刑，必須確定兇手縱火時有意圖燒死屋內所有人的「直接殺人故意」，不然若被認為是間接殺人故意，法官通常能用《兩公約》為被告解套逃死。