(22:57更新)道瓊指數盤中一路下挫，重挫815點，指數最低見29808點；那斯達克指數下跌455點，跌逾4%，標普500指數下跌3.4%，報3660.7點。台積電ADR跌幅擴大，至4.7%，報84.43美元，聯電ADR跌5.3%。

（21:43更新）美股持續下跌，道瓊指數跌幅擴大到約2.5%，最低來到29878點，重挫789點；那斯達克指數同步下挫，跌幅向3%逼近，大跌超過300點，暫報10783.12點。

美國聯準會（Fed）升息3碼因應通膨高漲，並預告7月不排除升息3碼的可能，以展現對抗通膨的決心。10年期美債殖利率升至3.421%。美股周四（16日）早盤3大指數暴跌，道瓊工業指數暴跌超過600點，失守3萬點，那斯達克指數重挫逾2.5%，台積電ADR暴跌3.7%。

截至台北時間21點32分，道瓊工業指數下跌674.98點（或2.2%），暫報29993.55點；那斯達克指數下跌278.78點（或2.51%），暫報10820.37點；標普500指數下跌90.08點（或2.38%），暫報3699.91點；費城半導體指數下跌97.53點（或3.56%），暫報2640.02點。

5大科技巨頭齊倒，蘋果、Meta和亞馬遜均跌超過3%。半導體類股慘跌一片，輝達、恩智浦、艾司摩爾跌超過4%，超微跌逾3%，台積電ADR跌約3.7%，聯電ADR跌近3.5%。

美國上周初領失業金人數報22.9萬人，低於前值修正後的23.2萬人，但高於預期的21.7萬人。截至6月4日當周，續領失業金人數來到131.2萬人，優於預期的130.4萬人。