正妹拍到「恐龍」被架住在貨車上，不僅會開口吼叫，頭部還會左右擺動。（翻攝自臉書爆廢公社）

侏儸紀暴龍竟出現在街頭？有正妹開車在路上遇到1隻恐龍被固定在貨車上，她拍下恐龍不僅張開大口，展現出嘶牙裂嘴的樣子，恐龍的頭還會左右擺動，栩栩如生的樣子非常嚇人；有網友看見此影片，也分享給自己的女兒看，女兒一看完嚇翻喊著「嚎恐怕喔」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段25秒影片，影片中可見有隻3米高的「恐龍」被固定住在1輛貨車上，拍攝者謹慎的跟在後面，當貨車在前方停等紅燈時，拍攝者更是清楚拍到該隻恐龍嘶牙裂嘴，恐龍的頭還不時的在左右擺動，栩栩如生十分嚇人。

雲林某間遊樂園恐龍，趁著休園期間載到竹山紫南宮，拜拜求業績、求發財。

貼文一出，網友也紛紛留言表示，「酷欸」、「拍攝者不救？」、「太帥了吧」、「用小貨車載沒有霸氣感」、「怎麼不是先斷電再載？好可愛」、「牠肚子餓了」、「工讀生在裡面不會熱嗎？」、「還不跑，麻藥要退了」、「女鵝表示：嚎恐怕喔」、「手舉起來馴服他」。

據了解，這隻恐龍原來是雲林某間遊樂園的恐龍，趁著休園期間載到竹山紫南宮，拜拜求業績、求發財。