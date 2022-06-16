北韓官媒韓中社表示，目前國內正在發生爆發一種不明腸道疾病，須要隔離與強力消毒。健康專家懷疑，可能是傷寒或是霍亂這種嚴重的消化道疾病。

BBC報導，北韓領導人金正恩親自下令實施隔離措施，可見對這個疫情的重視。官方正在送藥品到海州市，以減輕當地疫情。

報導稱，北韓在5月份進入緊急狀態，因為數百萬人正在經歷發燒，這很可能是Covid-19疫情。然而現在又傳出另一起新的疾病爆發，目前沒提到影響的人數，也沒有詳細說明疾病是什麼。韓國統一部的官員表示，韓國政府懷疑北韓的此次疫情是霍亂或傷寒。

海州所在的黃海南道，是朝鮮的主要農業區，當地發生腸道疾痛，可能會加劇北韓的糧食短缺問題。

回到北韓新冠疫情，平壤由於缺少新冠病毒檢測試劑，因此官方只能公佈發燒患者的數量，這使得當地的疫情很不準確，很可能低估。

北韓上周四報告「發燒症狀的人數增加了26,010人」，自 4 月下旬以來，全國記錄的發燒患者總數接近 456 萬。據說死亡人數為 73 人，但世界衛生組織擔心真實情況只會更糟。