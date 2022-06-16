副總統賴清德的「萬里」警衛室主任謝靜華少將遭調職，主因是2021年謝靜華由上校晉升少將，需要通過體測，謝以公務繁忙為由，拖著不補測，直到晉升前，才以5公里競走等項目，替代3000公尺跑步，通過測驗。結果疑似成績不好，讓特勤中心訓練組長填寫不實數據，特勤中心副指揮官李榮華中將已將謝調職並移送法辦，靜待調查，萬里警衛室主任，改由特勤中心督察組長許志良上校接任。

國安局表示，特勤中心「萬里」警衛室主任謝靜華2021年度體測，「經查有成績與事實不符乙情，相關鑑測人員涉登載不實，已由本局政風處依法移送檢察機關偵辦，謝員為本案關係人，為免偵辦期間影響勤務遂行，調整謝靜華主任職務配合調查。」

國安局表示，謝員原屬職務已遴優派任，維持勤務正常運作，縝密安全維護對象絕對萬全。

事實上，謝靜華少將2021年晉升少將，即因專案延役而晉升，又被爆出體測未過，改由替代方案通過補測，惹出爭議。對此，謝靜華當時坦然面對媒體表示，體測及晉任，皆合乎計畫和法規，沒有苟且的情事。

據了解，110年元旦將官晉升名單的公布，較以往為晚。據傳，因即是等待謝靜華上校的體測補測通過之故。謝靜華當年52歲，已達上校最大服役年限30年，本應退役，但簽報讓謝靜華以專案延役，並且在110年元旦晉升少將。

據了解，謝靜華是賴清德親自挑選的警衛室主任。據了解，謝靜華當年體測未過之事，因一直以公務繁忙為由，拖著不補測，直到晉升前，才以5公里競走等項目，替代3000公尺跑步，通過測驗。