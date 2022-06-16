許孟哲日前出《飢餓遊戲》外景意外受傷，痛到蹲跪在地。（中視提供）

許孟哲在《飢餓遊戲》中玩韻律球。（中視提供）

「學姐」黃瀞瑩（右）上孫協志等人主持的《飢餓遊戲》自稱是5566的粉絲。（中視提供）

趙傳日前上《飢餓遊戲》擔任大來賓。（中視提供）

5月中許孟哲出《飢餓遊戲》外景意外受傷，錄製當集預計本週日(6／19)晚間8點在中視播出，節目中一行人到台北市社區住宅進行韻律球跳跳接力賽，只見許孟哲坐在韻律球上，起跳不到1分鐘，就突然站起來離開韻律球，一手扶欄杆，一手扶著腰，接著站不到5秒，就蹲下單腳跪地，直到同場藝人扶起他，才有辦法移坐到旁邊的花台休息，當下他因為是背挺直坐在韻律球上，彈跳落地時感覺腰折到，接著就痛到無法繼續。

當天許孟哲送醫後，主持群和同場藝人黃鐙輝、小優、關韶文及「學姐」黃瀞瑩等繼續完成韻律球跳跳接力賽，只見每個藝人都玩到喘吁吁，因為必須靠雙腿夾住韻律球並行進，相當費力，外加關卡設計要藝人背出社區住宅的申請資格，同時考驗記憶力，像是峮峮跳到氣喘如牛，還是能有條理的背誦。黃鐙輝則是有腳長優勢，彈跳過程就像是「蟾蜍」一般，快速移動。嬌小的黃瀞瑩第一次玩，卻很快就掌握技巧，彈性十足。

「學姐」黃瀞瑩5月po出臉書貼文「＃關於我可能讓你很意外的point」，其中一點寫著「買了5566全部專輯」，貼文還釣出孫德榮留言「我好對不起你喔！竟然我還常改版，在此致上歉意！」。這回她受邀上《飢餓遊戲》，黃瀞瑩透露自己從小就非常喜歡5566，這是她第一次這麼近距離見到偶像，所以特地帶著自己收藏的56專輯和書，並透露有種來朝聖的感覺。

這集節目還有一位驚喜大來賓，歌手趙傳為了「人生大夢演唱會」特別上《飢餓遊戲》宣傳，並擔任兩關遊戲的關主，其中一關他負責唱歌，要讓藝人猜出接續的歌詞，趙傳一連唱了〈我是一隻小小鳥〉、〈十年〉、〈愛要怎麼說出口〉、〈往事就是我的安慰〉、〈痴心絕對〉等6首金曲，迷人嗓音讓在場藝人玩遊戲之餘都忍不住跟著一起飆唱。中視《飢餓遊戲》每周日晚8點首播，隔周六晚8點中天娛樂台也能收看。