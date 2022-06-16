臺灣擁有優質的人力、技術跟法規環境，已建構創新、韌性、高效率的產業鏈，提供優質創新的高科技產品，成為國際經貿鏈結之後盾。而近期一連串全球重大事件干擾全球供應鏈運作下，各國積極推動關鍵產業自主化，面對國際局勢的競爭壓力，我國應掌握契機提出具國際競爭力的獎勵政策，來維繫我國產業國際競爭優勢及地位。因此，經濟部增訂產業創新條例第10-2條，引導企業積極進行前瞻研發與先進製程領先，條文草案與詳細說明已刊載於經濟部主管法規查詢系統草案預告，將蒐集各界意見作為修正之參考。

在美中貿易爭端、肺炎疫情及俄烏戰爭等事件影響下，各國為促進關鍵產業發展，提升國內產業技術領域競爭力，祭出鉅額的補貼措施或租稅優惠。而我國現行獎勵制度，係為鼓勵創新研發及中小企業導入智慧機械而設計，與各國引導關鍵產業加大投資所設計的獎勵目的截然不同。臺灣要在國際供應鏈中持續保有關鍵地位，必須不斷投入資源進行具開創性、突破性的研發創新，勢需花費高昂的研發經費，為鼓勵龐大的研發支出，有必要設計新的獎勵機制，以促進關鍵產業國際競爭優勢。

因此經濟部擬增訂「產業創新條例」第10條之2，針對位居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供研發與設備投資抵減之獎勵措施。由於技術創新且居國際供應鏈地位之公司，往往須投入相較同業更高額的研發及設備支出以保持技術領先，爰以研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率應達15％來設計獎勵機制，不限適用產業類別。抵減率部分，前瞻研發支出當年度抵減率25％；購置先進設備當年度抵減率5％，且無投資抵減支出金額上限。