央行第二季理事會除升息議題，是否加碼房市管制，也備受各界關注，對此，央行總裁楊金龍認為，先前四次調整選擇性信用管制已見成效，今年以來因緊縮及疫情影響，加上央行3月升息1碼均有一定的作用，使得房市顯現降溫，因此，「不要一下升息又管制加大，讓焦點分散」。

楊金龍表示，這次理事會主要聚焦通膨，「有優先順序」，所以未針對調整整選擇性信用管制再做調整，因為央行從2020年12月以來，經四度調整管制措施，實施至今全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行授信風險控管。「優先順序是先對付通膨，選擇性信用管制暫時沒有再調整，未來會觀察整個銀行的授信狀況，包括集中度還有呆帳率控制的情況」。

且隨政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加上受疫情影響，今年以來房市交易趨緩。楊金龍說明，最近一個月全國及六都建物買賣移轉棟數年增率已轉呈負值，央行緊縮貨幣政策，也有助強化選擇性信用管制措施成效。

由於包括內政部、財政部、金管會及地方政府陸，均陸續強化抑制房市炒作措施，政策實施仍需一段時間發酵。楊金龍認為，先前有關30年期房貸限縮，及第二屋貸款成數限制，均是未來進一步管制的可行性方向，未來仍將持續關注不動產貸款情形，並滾動式檢視管制措施執行成效，適時檢討調整相關措施內容，全力促進金融穩定。