宏達電宣布，旗下致力於結合藝術與創新科技團隊VIVE Arts第三度成為巴塞爾藝博會官方VR合作夥伴，並將於巴塞爾展覽中心呈現VIVE Arts與兩位藝術家Albert Oehlen、曾吳合作的新作品。

VIVE Arts表示，很高興在巴塞爾藝博會中首次亮相Albert Oehlen及曾吳的首件VR作品，曾吳使用詩意盎然的方式探索《白鯨記》的海洋世界，Oehlen則在現實和虛擬之間跳轉，讓觀眾能隨藝術家體驗虛擬世界中的「真實」感受。VIVE Arts致力於改變人們體會藝術的方式，透過合作和委託，期盼藝術家能夠透過新科技將創意願景轉為實體。自Covid開始，數位科技就在藝術界中扮演著不可或缺的一角，很期待能夠展示這兩件作品，為VR藝術的媒介樹立新標竿。

這已是VIVE Arts第三次成為巴塞爾藝博會的官方VR合作夥伴，VIVE Arts表示，先前在巴塞爾藝博會展覽中的展出包括Anish Kapoor和Marina Abramovic於2018年香港巴塞爾藝博會上分別展出首件VR藝術作品，以及Laurie Anderson和黃心健於2019年香港巴塞爾藝博會上展出To the Moon。

Vive Arts表示，Albert Oehlen的全新VR藝術作品Basement Drawing，靈感來自於前有人問他能否紀錄創作的過程，以VR創作的靈感就此湧現，他感到以虛擬形像代勞的想法很新穎，他也可以不用站在攝影機前，因此這個作品的場景設於Oehlen位於Pasadena的地下室工作室，觀眾將遇到這位藝術家的數位化身，一睹Oehlen創作墨畫的過程，其中一段不成調的電子樂，作曲者就是藝術家本人。

為了完成這位藝術家的數位化身，製作過程始於拍攝及測量掃描Oehlen本人，接著將照片融合成3D圖像，Oehlen 創作的電子樂被用來「激發」他的作畫動作，這些動作捕捉後再以3D形式繪製，所有元素最後被整合到Epic Games的Unreal遊戲引擎中，用創意、實時擷取技術及3D空間呈現出獨特的體驗。

另一位藝術家曾吳的VR作品則是動態的實時影片，讓觀眾徜徉在海洋表面下的鯨魚世界中，這部作品片長15分鐘，以宏達電Vive Flow播放，讓觀眾從鯨魚視角進入冥想，她認為以VR方式建構《白鯨記》這樣的小說世界而言看來相當適合。

VIVE Arts致力於與藝術家建立長久關係，讓他們透過數位科技拓展作品範疇，並探索創新的點子。Basement Drawing及A mighty mass emerges將於VIVE Arts Lounge中展出，展出地點位在巴塞爾展覽中心1號展廳。