女星琳妲目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是人氣網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」第一位女團員，不僅是啦啦隊女神還是第一代反骨女神；琳妲今（16日）在IG分享一段勵志的話，卻附上穿著性感比基尼辣照，讓網友全放錯重點，看了瘋狂直呼「布料太少了吧」。

琳妲2014年參加中職桃猿啦啦隊擴編的公開徵選，以亮眼外型和活潑個性成功加入，目前已是啦啦隊女神之一，平時也會透過社群分享工作和日常生活；今日中午琳妲在IG更新近況，寫了一串積極鼓勵要有行動力的話，「沒有太晚的開始，不如從現在開始」，更說「生活不會虧待每個努力向上的人」。

不過，琳妲如此鼓勵人心的話，卻被她的養眼清涼照模糊焦點，照片中琳妲在宜蘭知名民宿裡，穿著一套藍色比基尼，胸前兩條綁帶設計，讓人忍不住想多看幾眼；轉過身更是辣到噴火，比基尼下身只有稀少布料和幾條線，美臀形狀全被看光，白皙肌膚更是吹彈可破，畫面十分撩人。

琳妲一票好友先被辣到，紛紛浮出水面留言，「好辣」、「這…布太少了」、「啊嘶」、「這間泳衣真的很好看」；許多粉絲看了也鼻血噴不停，驚呼「琳妲不讓了」、「這視野好棒」、「完蛋戀愛了」、「太辣了吧這個背」、「如果能當妳男朋友，此生無憾」、「這個泳衣色色的啊」。