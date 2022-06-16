挨批挺烏克蘭不力的歐盟三巨頭法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和義大利總理德拉吉，16日自波蘭搭乘專屬列車連袂走訪基輔，將與烏國總統澤倫斯基會面。馬克宏表示，這是重要時刻，藉此向烏國人民傳達歐洲團結一致的訊息。