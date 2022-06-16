德法義三巨頭連袂訪基輔 傳達歐洲團結訊息 22:222022/06/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挨批挺烏克蘭不力的歐盟三巨頭法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和義大利總理德拉吉，16日自波蘭搭乘專屬列車連袂走訪基輔，將與烏國總統澤倫斯基會面。馬克宏表示，這是重要時刻，藉此向烏國人民傳達歐洲團結一致的訊息。 台泥布局歐洲傳捷報 奪羅馬兩機場與中北部充電站案 歐洲法院關鍵裁決 英國送移民到盧安達計畫喊卡 ExoMars火星任務 歐洲證實與俄國舉行會談 #三巨頭 #基輔 #傳達 #歐洲 #團結 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1945網站：烏克蘭沒有擊敗俄羅斯的機會 19:272022/06/14 國際 《水泥股》台泥歐洲能源佈局再傳捷報 獲羅馬兩大機場儲能充電站案 11:082022/06/15 財經 德法義領袖視察伊爾平 將會面澤倫斯基 19:062022/06/16 國際 半島：頓巴斯戰役成俄烏勝負關鍵 曝俄超狂領土擴張計劃 09:362022/06/14 國際 立陶宛駐台代表處九月開館 經創次長訪台順便場勘 17:292022/06/15 政治 馬克宏「讓步說」又被點名 這國外長：歐洲領導人要有骨氣 08:472022/06/16 國際 文化部長李永得展開訪歐行程 台德兩國文化部長首次會談 22:362022/06/14 政治 范德賴恩再訪基輔 稱烏國入歐須更多改革 04:102022/06/13 焦點新聞 歐洲四國領袖訪問基輔 馬克宏譴責俄國造成屠殺 20:332022/06/16 國際 莫斯科分身乏術 中國經營中亞機遇 04:102022/06/14 產業財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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