澳洲東岸籠罩缺電危機，新南威爾斯首府雪梨郊區周一晚間曾發生大停電，能源監管機構也破天荒暫停電力現貨市場交易。官方呼籲雪梨居民，晚間盡可能節約用電以免停電。

雪梨郊區周一晚間即傳出停電陷入一片漆黑，人口稠密的新南威爾斯與昆士蘭省，恐將不時飽受停電之苦。

澳洲氣候變遷暨能源部長鮑溫（Chris Bowen）呼籲第一大城雪梨所在的新南威爾斯省家庭節約用電，但無須犧牲暖氣等必要用電。地處南半球的澳洲6月入冬。

澳洲夜間容易發生供電吃緊，主要是太陽能和風力發電量入夜後下降，加上民眾下班後返家會開啟很多電器。

澳洲能源市場調度中心（AEMO）15日全面暫停全國電力市場（National Electricity Market）的現貨交易，是有史以來第一次。理由是在當前環境下，已不可能保證有可靠的電力供應。

AEMO藉由現貨市場交易，讓發電廠的電力供應，符合家庭企業的即時用電需求。但能源成本飆漲下，AEMO近來不得不出手限制電價。

AEMO周一將電力批發價格限定在每百萬瓦時（MWh）300澳元，發電業者抱怨此價格不敷成本，因而減少供電，迫使AEMO做出暫停現貨交易決定。

AEMO表示，現貨市場何時恢復正常運作，現在談這個言之過早，但新南威爾斯省的備用供電容量已經提升。

澳洲破天荒採取暫停電力現貨市場交易這種激烈手段，為的是解決5月爆發的東岸能源危機。東澳供電高達65％靠火力發電廠，但目前燃煤發電量短少四分之一以上。

鮑溫指出，東岸發電廠不少燃煤機組，因定期保養維修及意外故障而停擺，現正傾全力讓發電機組恢復正常運作。

澳洲電力龍頭AGL能源公司（AGL Energy）16日表示，新南威爾斯火力發電廠Bayswater暫停運作的3具機組，將陸續在周四與周六重新上線。

新總理艾班尼斯領導的工黨政府，將東澳能源危機歸咎於下台的保守派政府，指責前朝過份仰賴燃煤發電，忽略發展再生能源。