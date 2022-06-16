據公開來源情報訊息顯示，美軍正在距西太平洋軍事基地關島不遠處的天寧島（Tinian）建設另一處空軍備用基地，美媒分析稱，美軍在天寧島國際機場旁擴建軍用基地，極可能是為了關島基地一旦遭到中國彈道導彈摧毀後，仍能使用天寧島基地來維持太平洋的作戰力量。

美國《動力》（The Drive）雜誌的「戰區」（The War Zone）頻道指出，攝於6月6日的衛星照片顯示，位於塞班島附近的天寧島上國際機場正在積極擴建，機場西北方大範圍植被已經清除，可能用於建設新的停機坪，周邊已開闢出滑行道動線。從照片上可以看見，新停機坪面積，將遠大於機場南方原有的民用停機坪。

中共東風-26彈道導彈有「關島快遞」之稱，能直接威脅美軍關島基地。（圖／中國軍網）

報導表示，目前正在進行的工程名稱是「天寧備用起降機場」（Tinian Divert Airfield），內容包括在機場以南港口建造油庫，再以固定管道連接到機場。體項目耗資約1.62億美元。該工程已於今年2月動工，預計將在2025年底完工。

天寧島國際機場旁新建的一處規模極大的停機坪(圖），飛機滑行動線亦已開始施工。新建的空軍基地今年2月開始動工，預計2025年底完工。（圖／Osint)

天寧島位於關島東北約160公里，臨近塞班島，是北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）一部分，與關島同為美國海外領地。此地在二戰時期非常有名，其機場擴建之後曾是全球規模最大的空軍基地，當年美國對日本進行2次原子彈轟炸，載運原子彈的B-29轟炸機都是從這裡裝載後起飛，現在島上還留有當時安放原子彈的鐵架等遺蹟。1947年之後基地關閉，2002年重啟基地進行機場改建，原準備做為日本美軍基地撤出後的替代基地，2013年後專供演習使用。

報導說，美方曾考慮在天寧島附近的塞班島（Saipan）建備降機場，不過最後選定了 距離關島較遠的天寧島。關島目前運作中的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）是美空軍第36聯隊駐地，駐有F-22隱形戰機、B-52及B-1戰略轟炸機等重要軍事資產。

美軍計劃在天寧島港口新建2條運輸管線連接到國際機場旁的新建基地，供燃油運送之用。（圖／美國空軍)

美媒認為，在中共彈道導彈的威脅下，關島安德森基地在美中爆發戰爭時的生存能力將有很大的疑問，因此籌劃另一處備用機場。目前美軍運作中的另一個規模較接近關島基地，是遠在2400公里外的威克島（Wake Island），因此在關島附近再建一處備用基地對於持續作戰能力非常重要。

報導說，天寧島機場完成擴建後，規模仍會遠小於安德森基地。而美軍也在安德森基地西北方數公里外，重新開闢了二戰後長時間廢棄的關島西北機場（Northwest Field），目前已能支援F-35隱形戰機部署。