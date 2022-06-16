去年代表日本公明黨出戰不分區議員的大沼伸貴，推特上被搜刮出大量無碼謎片，影片朝聖人數更多達3.3萬人。據悉他以「しん」（Shin）的用戶名經營個人平台，任何人都能欣賞由他主演的性愛片。根據本人的說法，稱不知道這行為已經觸法，目前已遭該黨除名。

綜合日媒報導，大沼伸貴去年角逐眾議院東京不分區議員落敗，按排名來看，倘若該選區2位議員都離職的話，他就能順勢遞補上。儘管政途小不順，私底下A片網紅的身分卻經營得有聲有色，以化名「しん」（Shin）創辦社群平台推特，上傳三點全露的性愛片供大眾觀賞，粉絲人數一度爆增至2.5萬。

報導指出，去年10月19日，也就是眾議院選舉公告當天，他依然心繫副業，發布未經處理的性愛片，總觀看人數甚至衝破3.3萬。

本周大沼伸貴接受採訪時一度否認自己就是影片中的男主，後來才鬆口「這麼做純粹只是興趣，不知道已經觸法。」還謊稱，以為推特系統會自行審查，太裸露的應該會被移除，殊不知遭踢爆創了備用帳號，等一切東窗事發後他已刪除帳號，由於嚴重影響黨的形象，昨日也正式提出退黨申請。