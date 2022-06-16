國民黨秘書長黃健庭。（資料照片，鄭任南攝）

孫文學校總校長張亞中今（16）日公布參選高雄的政見，對於國民黨昨日釋出民調，他僅排名第五，張亞中說17日會派辦公室主任何啟聖赴黨中央了解情況。國民黨秘書長黃健庭今晚表示，這份民調非黨中央流出，無從判斷真偽，至於黨中央持續在做的內部參考民調，並不會公布！

高雄企業界16日舉辦「歡迎孫文學校總校長張亞中參選高雄市長」記者會，張亞中也親臨現場並表示自己已經準備好高雄的相關政策，若他當選市長，會向世界宣布高雄成立非戰和平區。

不過張亞中辦公室主任何啟聖卻指出，國民黨釋出一份黨內民調，在七人名單中，柯志恩排名第一，張亞中排名第五，輸給陳麗娜、黃紹庭及國民黨立委陳玉珍。此民調既無署名執行民調的機構，也沒有公開樣本數，豈人疑竇。

根據《風傳媒》報導，張亞中指出，這份民調疑點重重，黨中央有必要公開說明，他會請何啟聖17日親自到國民黨中央了解清楚。

而據《三立新聞網》報導，祕書長黃健庭今（16）日晚間回應，民調內容非黨中央流出，無從判斷是否為黨所做民調，黨中央一直在做滾動式民調，但屬參考式民調，不會公布。